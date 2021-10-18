«Креатура Это’О». Бывший пресс-атташе «Анжи» рассказал, как в клубе оказался Кокорин

Бывший пресс-атташе «Анжи»поделился подробностями перехода нападающегов махачкалинский клуб.

«Мы с Кокориным провели довольно много времени вместе в его период в "Анжи", потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио (тренер по физподготовке) с него тогда семь потов сгонял.

В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Ему нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял: "Салам, салам". Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всё закончилось.

Трансфер Саши — креатура Это’О . Мы играли против "Динамо", где Кокорин вышел и нормально так "повозил". Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил , убеждал, что Кокору надо брать, что это топ, что он должен быть у нас. У Сэма было особое отношение к Сане и к Смолову. Второго он очень сильно поддерживал, когда у него долго не получалось забить, а Кокорина он буквально выписал в Анжи», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году из «Динамо», но из-за травмы так и не успел провести хотя бы один матч в составе махачкалинской команды.