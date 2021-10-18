«Креатура Это’О». Бывший пресс-атташе «Анжи» рассказал, как в клубе оказался Кокорин

«Мы с Кокориным провели довольно много времени вместе в его период в "Анжи", потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио (тренер по физподготовке) с него тогда семь потов сгонял.
В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Ему нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял: "Салам, салам". Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всё закончилось.
Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году из «Динамо», но из-за травмы так и не успел провести хотя бы один матч в составе махачкалинской команды.