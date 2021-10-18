ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
  • 11:08
    • Газинский и Вандерсон больше не сыграют за «Краснодар» в этом году
  • 10:29
    • «ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
    Все новости спорта

    «Креатура Это’О». Бывший пресс-атташе «Анжи» рассказал, как в клубе оказался Кокорин

    Футбол Анжи РПЛ Футбол России Фиорентина Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов поделился подробностями перехода нападающего Александра Кокорина в махачкалинский клуб.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Мы с Кокориным провели довольно много времени вместе в его период в "Анжи", потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио (тренер по физподготовке) с него тогда семь потов сгонял.

    В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Ему нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял: "Салам, салам". Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всё закончилось.

  • «Все из-за денег». Президент «Урала» объяснил, почему у Кокорина не сложилась карьера
  • Читайте по теме

    • Трансфер Саши — креатура Это’О. Мы играли против "Динамо", где Кокорин вышел и нормально так "повозил". Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ, что он должен быть у нас. У Сэма было особое отношение к Сане и к Смолову. Второго он очень сильно поддерживал, когда у него долго не получалось забить, а Кокорина он буквально выписал в Анжи», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

    Кокорин перешел в «Анжи» в 2013 году из «Динамо», но из-за травмы так и не успел провести хотя бы один матч в составе махачкалинской команды.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто затащит столичное дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Закономерность будет соблюдена?
  • «Эспаньол» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры