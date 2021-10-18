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    Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 8 тура АПЛ «Арсенал» чуть не проиграл «Кристал Пэлас», сыграв вничью 2:2.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    На 8 минуте «канониры» вышли вперед после гола Обамеянга. На 50 минуте Бентеке счет сравнял, а уже на 73 минуте Одсонн Эдуард вывел гостей вперед.

    От поражения «Арсенал» спас Александр Ляказетт, который отметился на 95 минуте встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 2:2
    Голы: 1:0 Пьер-Эмерик Обамеянг (8'), 1:1 Кристиан Бентеке (50'), 1:2 Одсонн Эдуард (73') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас (Габриэл Мартинелли, 81'), Мартин Эдегор (Александр Ляказетт, 67'), Николя Пепе, Эмиль Смит Роув, Букайо Сака (Альберт Самби Локонга, 46'), Пьер-Эмерик Обамеянг Кристал Пэлас: Кристиан Бентеке, Одсонн Эдуард (Джеймс Томкинс, 82'), Конор Галлахер, Джордан Айю (Майкл Олисе, 71'), Джеймс Макартур, Лука Миливоевич (Шейку Куйяте, 67'), Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждения: Букайо Сака (42'), Джеймс Макартур (43')

    «Арсенал» набрал 11 очков и занимает 12 место. У «Кристал Пэлас» на счету 8 пунктов и 14 позиция в таблице.

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