Черевченко: Игра с «Ахматом» была обоюдно острая

Игорь Черевченко Фото: globallookpress.com
«Игра была обоюдно острая, для нас самое главное — результат сегодняшнего матча.
Я не сторонник рассуждений о том, что результат важнее качества игры. Мы добились победы, но качество игры мне не понравилось.
Красная карточка? Я не обсуждаю судейские вопросы, но прыжок был. Положение команды неважное. Где-то недобрали свои очки, много ничьих.
В этой игре не приняли участие сборники. Мы никому отдыхать не даем, все находятся в одинаковых кондициях, просто так решили и поставили такой состав», — приводит слова тренера «Матч ТВ».
После победы над «Ахматом» команда Игоря Черевченко набрала 11 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с «Динамо» (22 октября).