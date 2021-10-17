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    Черевченко: Игра с «Ахматом» была обоюдно острая

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказал мнение о победе над «Ахматом» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Игра была обоюдно острая, для нас самое главное — результат сегодняшнего матча.

    Я не сторонник рассуждений о том, что результат важнее качества игры. Мы добились победы, но качество игры мне не понравилось.

    Красная карточка? Я не обсуждаю судейские вопросы, но прыжок был. Положение команды неважное. Где-то недобрали свои очки, много ничьих.

    В этой игре не приняли участие сборники. Мы никому отдыхать не даем, все находятся в одинаковых кондициях, просто так решили и поставили такой состав», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После победы над «Ахматом» команда Игоря Черевченко набрала 11 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

    В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с «Динамо» (22 октября).

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