Жирков: Просил Абрамовича о переходе в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной Россиипризнался, что мог перейти в «Спартак».

«У меня был разговор с Романом Аркадьевичем (Абрамовичем). Я даже помню, что подошел к нему и сказал: "Отпустите меня в Спартак" Но они как-то...

Мы встречались с Карпиным на Тверской и разговаривали по этому поводу. И потом я уже приезжал и говорил, чтобы меня отпустили. Но не отпустили.

Реакция болельщиков ЦСКА? Ну, Широков же переходил. Именно из-за бытовых проблем в Англии хотелось вернуться в Россию.

В конечном итоге отпустили только в "Анжи". Не знаю, были это деньги или какие-то свои договоренности у них. И я в "Анжи" оказался», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст».

38-летний Жирков на данный момент является свободным агентом.