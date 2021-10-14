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    Жирков: Просил Абрамовича о переходе в «Спартак», но отпустили только в «Анжи»

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    Экс-футболист «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрий Жирков признался, что мог перейти в «Спартак».

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «У меня был разговор с Романом Аркадьевичем (Абрамовичем). Я даже помню, что подошел к нему и сказал: "Отпустите меня в Спартак" Но они как-то...

    Мы встречались с Карпиным на Тверской и разговаривали по этому поводу. И потом я уже приезжал и говорил, чтобы меня отпустили. Но не отпустили.

    Реакция болельщиков ЦСКА? Ну, Широков же переходил. Именно из-за бытовых проблем в Англии хотелось вернуться в Россию.

    В конечном итоге отпустили только в "Анжи". Не знаю, были это деньги или какие-то свои договоренности у них. И я в "Анжи" оказался», — рассказал Жирков в интервью программе «Сычев подкаст».

    38-летний Жирков на данный момент является свободным агентом.

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