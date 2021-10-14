Онопко: Со Словакией получилось не всё из того, что мы планировали

Помощник главного тренера сборной Россиирассказал о своей работе в команде, а также оценил игру российских футболистов в матчах со Словакией и Словенией.

«Когда команда без мяча, оборонительные действия начинаются от нападающих. Естественно, эти действия должны быть отлажены.

Футболисты должны знать, что делать с мячом и без него. Когда [идти] в прессинг, когда откатываться назад. Оборона, атака, перестроение — этим занимается главный тренер.

Такой функции, что я отвечаю за линию защиты, а Николай Николаевич [Писарев] — за линию атаки, так как он был нападающим, такого у нас нет.

Начнутся туры, будем опять смотреть с Николаем Николаевичем, будем летать на игры чемпионата и собирать информацию по футболистам-кандидатам.

Даже перед этими играми было много моментов, когда приходилось срочно менять футболистов из-за травм. Поэтому надо всегда быть в курсе всех событий в клубах.

Если брать игру со Словакией, то здесь не всё получилось из того, что мы планировали. Но самое главное — результат.

В Словении же у нынешней сборной была лучшая игра. Было уже взаимопонимание, налажен переход из обороны в атаку.

Больше было моментов и ситуаций, где получилось взаимодействие многих игроков. Можно было, конечно, больше забить.

Так что беседа, которую Валерий Георгиевич провел после Словакии, положительно повлияла на команду перед вторым матчем», — отметил Онопко «Матч ТВ».

За восемь туров квалификации ЧМ-2022 россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H, опережая идущую на втором месте Хорватию на два очка.