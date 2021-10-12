Инвестиционные фонды могут помочь «Барселоне» приобрести Холанда

Эрлинг Холанд Фото: globallookpress.com
Руководство «Барселона» планирует подписать норвежского форварда следующим летом, несмотря на серьезные финансовые проблемы клуба.
Как сообщает Sport.es, в «Барселоне» готовы рассмотреть вариант с покупкой прав на Холанда при финансовой поддержке инвестиционных фондов.
Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже обсуждал этот вопрос с представителями норвежского футболиста.
Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
Ранее «Барселона» отчиталась об убытках по итогам финансового года.