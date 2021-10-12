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    Инвестиционные фонды могут помочь «Барселоне» приобрести Холанда

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    Несколько инвестиционных фондов предлагают «Барселоне» помощь в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Руководство «Барселона» планирует подписать норвежского форварда следующим летом, несмотря на серьезные финансовые проблемы клуба.

    Как сообщает Sport.es, в «Барселоне» готовы рассмотреть вариант с покупкой прав на Холанда при финансовой поддержке инвестиционных фондов.

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    • Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже обсуждал этот вопрос с представителями норвежского футболиста.

    Контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

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