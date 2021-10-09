Петраков считает неожиданностью гол Ярмоленко с правой

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал победу над Финляндией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Скажу откровенно — уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если Босния... Они обыграли Казахстан. Я уже головой в Боснии, клянусь вам.

Гол Ярмоленко с правой? Конечно, да, неожиданность. Ну молодец Андрей — он сегодня, сколько мог, тянул команду, был лидером. Только слова благодарности всем ребятам, это их победа.

Что касается пропущенного гола, Матвиенко тоже расстроен, говорит, что просто выбивал — попал в ногу, это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.

Что подсказывал Ярмоленко? Я видел, что его ударили по спине, он сказал, что сколько сможет, столько протянет. Просто подбадривал его по-человечески, говорю: "Андрюшенька, давай, надо", — как сыну», — сказал Петраков в эфире телеканала «Футбол 1».