ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией
  • 18:04
    • Пятов и Тымчик с первых минут сыграют за Украину против Финляндии
  • 17:51
    • Дубль Превляка принес Боснии и Герцеговине победу над Казахстаном
  • 17:08
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции
  • 11:48
    • Назначены арбитры на матч Словения — Россия
  • 12:07
    • Виталий Мешков назначен главным арбитром матча Нидерланды — Гибралтар
    Все новости спорта

    Энрике: Мы должны навязать сборной Франции свой стиль игры

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Франции Футбол Франции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Франции.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «Посмотрите на состав сборной Франции. Эти игроки выступают в топовых клубах. По подбору игроков у Франции лучшая команда в мире.

    Но футбол хорош тем, что он награждает тех, кто лучше играет на поле. В воскресенье мы должны навязать сопернику свой стиль игры.

    Я понятия не имею, как Гави чувствовал себя в последние несколько дней после игры с Италией; это вопрос к нему. Стартовый состав практически определен.

    Единственный, в ком я сомневаюсь, — это Ферран. Мы посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня, и примем решение по нему в воскресенье. Если он будет готов сыграть, он выйдет с первых минут», — сказал Энрике пресс-службе УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Финляндия воспользуется проблемами Украины?
  • Финляндия — Украина. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры