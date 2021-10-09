Энрике: Мы должны навязать сборной Франции свой стиль игры

Главный тренер сборной Испанииподелился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Франции.

«Посмотрите на состав сборной Франции. Эти игроки выступают в топовых клубах. По подбору игроков у Франции лучшая команда в мире.

Но футбол хорош тем, что он награждает тех, кто лучше играет на поле. В воскресенье мы должны навязать сопернику свой стиль игры.

Я понятия не имею, как Гави чувствовал себя в последние несколько дней после игры с Италией; это вопрос к нему. Стартовый состав практически определен.

Единственный, в ком я сомневаюсь, — это Ферран. Мы посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня, и примем решение по нему в воскресенье. Если он будет готов сыграть, он выйдет с первых минут», — сказал Энрике пресс-службе УЕФА.

Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).