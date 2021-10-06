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    Дзюба: Сейчас кайфую от футбола. Первые дни после Евро подкосили меня

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу предстоящих матчей против «Динамо» и «Ювентуса».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Матчи с "Ювентусом" и "Динамо"? У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

    Если проделать определенный путь и потом сидеть и вспоминать о каких-то подвигах или поражениях, в любом случае это интересно, и сил хватит на всё.

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    • Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили», — приводит слова 33-летнего форварда «Матч ТВ».

    Напомним, ранее Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах, объяснив свое решение плохой формой.

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