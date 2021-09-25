Жирков: Куда мне в национальную команду

Бывший защитникрассказал о контактах с представителями сборной России.

«Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды?

Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться», — сказал Жирков «Матч ТВ».

Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе «Челси», бронзовым призером чемпионата Европы.

Сейчас 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. Он был внесен в заявку любительского клуба «Аминьево» из Москвы, который выступает в ЛФЛ.