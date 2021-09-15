Малафеев: «Зенит» выглядел достойно в матче против «Челси»

Экс-голкипер «Зенита»оценил игру своей бывшей команды на старте Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«"Зенит" выглядел достойно, плотная игра в обороне, натиск игроков "Челси" очень уверенно сдерживали полузащитники "Зенита". К тому же подопечные Сергея Семака имели очень хорошие моменты для взятия ворот — Клаудиньо, Сердар Азмун. Забей они — и все бы было иначе. До гола Ромелу Лукаку в ворота "Зенита" петербуржцы выглядели целостно и симпатично. Пускай "Зенит" и проиграл, но в целом команда выглядела достойно.

Естественно, я, как экс-игрок и болельщик "Зенита", буду надеяться на любые шансы команды в этом турнире, но все покажет время. Впереди матч с "Мальмё", шведы всегда отличались своей неуступчивостью, тем более мы помним, когда совсем неочевидные соперники могут доставить хлопот, как это было с "Брюгге" в прошлом году.

А дальше будет битва с командой не менее сильной, чем "Челси", — "Ювентусом". Предлагаю верить и надеяться на положительный результат, как минимум для российского футбола в целом», — сказал Малафеев ТАСС.