Крицюк: «Зениту» оказалось тяжело выходить в атаку в матче с «Челси»

Голкипер «Зенита»рассказал, с какими проблемами столкнулась команда в гостевом матче с(0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Как показала игра, нам оказалось тяжело выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились и старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Возникали проблемы и в середине.

Не могу сказать, лучший ли это матч "Зенита". Но есть над чем работать. Думаю, мы сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, будем играть ещё лучше.

Конечно, мы изучали "Челси". Разбирали игру нападающих. Смотрели видео, где игроки по разному действовали на угловых. Но в большинстве случаев у нас всё получилось», — приводит слова Крицюка «Чемпионат».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.