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    Крицюк: «Зениту» оказалось тяжело выходить в атаку в матче с «Челси»

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    Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, с какими проблемами столкнулась команда в гостевом матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Станислав Крицюк
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    Станислав Крицюк

    «Как показала игра, нам оказалось тяжело выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились и старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Возникали проблемы и в середине.

    Не могу сказать, лучший ли это матч "Зенита". Но есть над чем работать. Думаю, мы сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, будем играть ещё лучше.

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    • Конечно, мы изучали "Челси". Разбирали игру нападающих. Смотрели видео, где игроки по разному действовали на угловых. Но в большинстве случаев у нас всё получилось», — приводит слова Крицюка «Чемпионат».

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

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