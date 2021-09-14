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    Симеоне рассказал об ожиданиях от игры «Атлетико» с «Порту»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов с «Порту» высказался об ожиданиях от встречи.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Прежде всего, я встречу своего друга [Сержиу] Консейсау, который очень хорошо справляется.

    Мы вместе играли в "Лацио", и он приобрел там стиль игры и индивидуальность, которой придерживается все эти годы в качестве тренера.

    Я не ожидаю ничего кроме того, что я видел в его чемпионате и еврокубках. Давление, агрессивность, скорость в их игре с четким пониманием того, где они могут получить численное преимущество, чтобы угрожать нашим воротам.

    Дает ли жеребьевка шанс выйти в дальнейшие стадии турнира? Я не думаю дальше этой игры. Путь начинается с одного шага. Мы знаем это соревнование и как сложно будет в нем играть», — цитирует Симеоне AS.

    Матч «Атлетико» — «Порту» состоится завтра, 15 сентября. Начало — в 22.00 (мск).

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