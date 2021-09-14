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    «Лилль» в большинстве не справился с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов

    «Лилль» — «Вольфсбург»: счет матча 0:0

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    Французский «Лилль» на своем поле сыграл вничью с немецким «Вольфсбургом» (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Немецкий клуб с 63-й минуты играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил американский защитник Джон Энтони Брукс.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Лилль — Вольфсбург 0:0
    Лилль: Иво Грбич, Зеки Мехмет Челик, Жозе Фонте, Свен Ботман, Рейнилду, Жонатан Иконе (Исаак Лихаджи, 74'), Бенжамен Андре, Шека (Amadou Onana, 83'), Анхель Гомес (Юсуф Язиджи, 74'), Джонатан Дэвид, Бурак Йилмаз Вольфсбург: Ваутер Вегорст (Лукас Нмеча, 66'), Ренато Штеффен (Джан-Лука Вальдшмидт, 61'), Максимилиан Филипп (Себастиан Борнау, 66'), Боте Баку (Доди Лукебакио, 61'), Максимилиан Арнольд, Жозуа Гилявоги, Жером Руссийон (Янник Герардт, 84'), Джон Энтони Брукс, Максанс Лакруа, Кевин Мбабу, Коэн Кастельс Предупреждения: Бенжамен Андре (31'), Джон Энтони Брукс (45 + 2'), Жозуа Гилявоги (56'), Жонатан Иконе (63'), Джон Энтони Брукс (63'), Джан-Лука Вальдшмидт (65'), Лукас Нмеча (70'), Максанс Лакруа (86'), Mark van Bommel (86')

    Во втором туре, которые пройдет 29 сентября «Севилья» проведет выездную игру с «Вольфсбургом», а «Зальцбург» примет «Лилль».

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