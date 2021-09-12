«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матч с «Легией»

«Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении разрешенной вместимости стадиона «Открытие Банк Арена» до 30% от максимальной на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Клуб обратился в Роспотребнадзор по вопросу увеличения квоты болельщиков на матче с "Легией" до 15 тысяч. Будем ждать ответ. Несправедливо, что одним можно, а другим — нельзя. Надеемся, что ответ будет в понедельник», — цитирует Зеленова ТАСС.

На данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешен допуск не более 3 тысяч зрителей.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября, начало — в 17:30 мск.