РПЛ. «Локомотив» обыграл «Крылья», «Зенит» примет «Ахмат»

С 11 по 13 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.

«Локомотив» — «Крылья Советов» 2:0

Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

«Железнодорожники» вышли вперед на 59-й минуте. Рифат Жемалетдинов пасом через центр разрезал самарскую оборону, Франсуа Камано принял мяч в штрафной, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

На 80-й минуте Камано оформил дубль, воспользовавшись блестящей передачей Виталия Лисаковича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Крылья Советов 2:0 Голы: : Франсуа Камано (59'), : Франсуа Камано (80') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наяир Тикнизян, Рифат Жемалетдинов (Константин Марадишвили, 77'), Даниил Куликов, Alexis Beka, M.Petrov (Виталий Лисакович, 57'), Фёдор Смолов (Faustino Anjorin, 83'), Гирано Керк (Франсуа Камано, 58') Крылья Советов: Иван Сергеев, Антон Зиньковский (Дмитрий Кабутов, 83'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 70'), Роман Ежов (Sergey Pinyaev, 70'), Danil Prutsev (Денис Якуба, 74'), Дмитрий Иванисеня, Юрий Горшков, Силвие Бегич, Никита Чернов, Гленн Бийль (Мехди Зеффан, 70'), Иван Ломаев Предупреждения: Наяир Тикнизян (29'), Никита Чернов (64'), Дмитрий Живоглядов (90 + 3'), Денис Якуба (90 + 4')

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает первое место (15 очков), а «Крылья Советов» — 11-е (7 очков).

«Зенит» — «Ахмат»

11 сентября, 16:30 мск

«Спартак» — «Химки»

11 сентября, 19:00 мск

«Арсенал» Тула — ЦСКА

12 сентября, 14:00 мск

«Сочи» — «Уфа»

12 сентября, 16:30 мск

«Динамо» — «Нижний Новгород»

12 сентября, 19:00 мск

«Рубин» — «Урал»

13 сентября, 18:30 мск

«Ростов» — «Краснодар»

13 сентября, 19:30 мск