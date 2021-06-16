Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финляндия — РоссияРабота над ошибками. Сборная России одержала первую победу на Евро и потеряла Фернандеса
  • 22:35
    • «Реал» объявил об уходе Рамоса
  • 21:00
    • Италия и Швейцария назвали стартовые составы
  • 20:54
    • Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, Бейл не реализовал пенальти
  • 17:58
    • Россия набрала первые очки на Евро-2020
  • 17:14
    • У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
    Все новости спорта

    «Реал» объявил об уходе Рамоса

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Защитник Серхио Рамос покидает мадридский «Реал», сообщает пресс-служба «сливочных».

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    Контракт 35-летнего испанца истекает 30 июня и стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.

    В четверг, 17 июня, состоится церемония, посвященная уходу из клуба капитана команды. На мероприятии помимо футболиста будет присутствовать президент «Реала» Флорентино Перес.

    Затем состоится пресс-конференция защитника, выступавшего за «сливочных» с 2005 года.

    В минувшем сезоне 35-летний Рамос провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола (оба — с пенальти).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия снова выиграет с крупным счетом?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 17 июня
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры