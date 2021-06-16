«Реал» объявил об уходе Рамоса

Защитникпокидает мадридский сообщает пресс-служба «сливочных».

Контракт 35-летнего испанца истекает 30 июня и стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.

В четверг, 17 июня, состоится церемония, посвященная уходу из клуба капитана команды. На мероприятии помимо футболиста будет присутствовать президент «Реала» Флорентино Перес.

Затем состоится пресс-конференция защитника, выступавшего за «сливочных» с 2005 года.

В минувшем сезоне 35-летний Рамос провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола (оба — с пенальти).