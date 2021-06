Защитник сборной Италиипризнан лучшим игроком матча групповой стадии Евро-2020 против Турции (3:0), сообщает пресс-служба УЕФА.

28-летний игрок «Ромы» вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 66-й минуте он отметился голевой передачей на Чиро Иммобиле.

🌟 Congratulations to Star of the Match, Leonardo Spinazzola! Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aFNFscJcLg