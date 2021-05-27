Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России Фото: globallookpress.com
В активе российской команды 1 462 очка.
В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 783 очков), далее идут команды Франции (1 757), Бразилии (1 742), Англии (1 686) и Португалии (1 666).
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия (1783,38)
2. Франция (1757,3)
3. Бразилия (1742,65)
4. Англия (1686,78)
5. Португалия (1666,12)
6. Испания (1648,13)
7. Италия (1642,06)
8. Аргентина (1641,95)
9. Уругвай (1639,08)
10. Дания (1631,55)
…
38. Россия (1462,65).