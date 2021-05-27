Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборнаясохранила 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.

В активе российской команды 1 462 очка.

В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 783 очков), далее идут команды Франции (1 757), Бразилии (1 742), Англии (1 686) и Португалии (1 666).

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия (1783,38)

2. Франция (1757,3)

3. Бразилия (1742,65)

4. Англия (1686,78)

5. Португалия (1666,12)

6. Испания (1648,13)

7. Италия (1642,06)

8. Аргентина (1641,95)

9. Уругвай (1639,08)

10. Дания (1631,55)

…

38. Россия (1462,65).