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    Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

    Футбол ФИФА Сборная России Футбол России
    Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.

    Сборная России
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    Сборная России

    В активе российской команды 1 462 очка.

    В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 783 очков), далее идут команды Франции (1 757), Бразилии (1 742), Англии (1 686) и Португалии (1 666).

    Топ-10 рейтинга ФИФА:

    1. Бельгия (1783,38)
    2. Франция (1757,3)
    3. Бразилия (1742,65)
    4. Англия (1686,78)
    5. Португалия (1666,12)
    6. Испания (1648,13)
    7. Италия (1642,06)
    8. Аргентина (1641,95)
    9. Уругвай (1639,08)
    10. Дания (1631,55)

    38. Россия (1462,65).

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