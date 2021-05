Вейналдум перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля»продолжит карьеру в

Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Вейналдум уже согласовал с «Барселоной» контракт до лета 2024 года. По информации Романо, у голландца не было никаких договоренностей с «Баварией», несмотря на слухи в СМИ. Он хочет играть только за «Барселону».

В «Барселону» Вейналдум перейдет в качестве свободного агента.

