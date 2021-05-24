Салихова: Для меня в приоритете было уговорить Тедеско остаться в «Спартаке»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федунарассказала, что рассчитывала подписать новый контракт с

«Мне нужна была полная исчерпывающая информация о всех положительных и отрицательных качествах кандидатов (если я ее не получаю, то начинаю искать сама), а также я хотела предметного обсуждения: как будет играть команда, каких игроков видит тренер в составе, сколько игроков нужно приобрети конкретно под этого тренера.

Я бы задавала эти вопросы каждому кандидату, чтобы не получилось, что нужно распродать полкоманды и приобрести несколько дорогостоящих игроков, как обычно это бывает в клубах, где отсутствуют стратегия и системность.

Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт.

Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был предоставлен хотя бы тренерский анализ команды? Ведь только мы (акционеры) рискуем материально!», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Тедеско, напомним, отказался продлевать контракт со «Спартаком».