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    Салихова: Для меня в приоритете было уговорить Тедеско остаться в «Спартаке»

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    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что рассчитывала подписать новый контракт с Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Мне нужна была полная исчерпывающая информация о всех положительных и отрицательных качествах кандидатов (если я ее не получаю, то начинаю искать сама), а также я хотела предметного обсуждения: как будет играть команда, каких игроков видит тренер в составе, сколько игроков нужно приобрети конкретно под этого тренера.

    Я бы задавала эти вопросы каждому кандидату, чтобы не получилось, что нужно распродать полкоманды и приобрести несколько дорогостоящих игроков, как обычно это бывает в клубах, где отсутствуют стратегия и системность.

    Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт.

    Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был предоставлен хотя бы тренерский анализ команды? Ведь только мы (акционеры) рискуем материально!», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

    Тедеско, напомним, отказался продлевать контракт со «Спартаком».

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