В «Локомотиве» опровергли информацию о переезде на «Лужники»

«РЖД Арена» Фото: globallookpress.com
«Никакой аренды "Лужников" нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем.
Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену.
Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу.
Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем», — приводит слова Плутника «Спорт-Экспресс».