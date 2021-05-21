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    В «Локомотиве» опровергли информацию о переезде на «Лужники»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался по поводу возможного переезда клуба из Черкизово в «Лужники».

    «РЖД Арена»
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    «РЖД Арена»

    «Никакой аренды "Лужников" нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем.

    Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену.

    Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу.

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    • Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем», — приводит слова Плутника «Спорт-Экспресс».

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