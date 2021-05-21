В «Локомотиве» опровергли информацию о переезде на «Лужники»

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался по поводу возможного переезда клуба из Черкизово в «Лужники».

«Никакой аренды "Лужников" нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем.

Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену.

Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу.

Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем», — приводит слова Плутника «Спорт-Экспресс».