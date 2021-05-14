Источник: ПСЖ может подписать Салаха, если уйдет Мбаппе

может подписать форварда «Ливерпуля», еслирешит сменить клуб, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Парижане ожидают решения 22-летнего француза по поводу того, продлит ли он контракт или решит уйти этим летом.

По данным издания, у спортивного директора ПСЖ Леонардо есть список потенциальных замен, в который входит Салах. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино является поклонником Салаха.

ПСЖ надеется, что египтянин захочет сделать следующий шаг в карьере, особенно если «Ливерпуль» не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Однако маловероятно, что «Ливерпуль» будет рассматривать предложения на сумму в менее 80 млн евро. У Салаха есть еще два года по контракту с «Ливерпулем».