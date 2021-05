Наставник «Рейнджерс»стал лучшим тренером сезона в Высшей лиге Шотландии.

🏅 #RangersFC manager Steven Gerrard has been named as @SPFL Premiership Manager of the Year for 2020/21.

🏆 #Champion55

👉 https://t.co/kpfwFXorWm pic.twitter.com/yA5ryifALh