Манчини останется в сборной Италии еще на пять лет

Главный тренер сборной Италиипродлит свой контракт с национальной командой.

Как сообщает журналист Николо Скира, 56-летний итальянский специалист подпишет соглашение до 2026 года, по которому будет получать три миллиона евро в год.

Напомним, Манчини возглавляет Скуадра Адзурру с 2018 года. Ранее он был наставником «Зенита», «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины».

Roberto #Mancini will extend his contract as coach of Italy National Team until 2026 (€3M/year). #transfers https://t.co/pAkCRkJ82h