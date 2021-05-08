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    Николич: «Динамо» — отличная команда, получилась серьёзная игра

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче с «Динамо» (1:1).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Против такой команды мы не допустили моментов у своих ворот. Была штанга, была перекладина, отменённый гол. У нас не играли Чорлука, Крыховяк и Мухин, случилась неудача с травмой. "Динамо" — отличная команда, получилась серьёзная игра. Жаль, что не заработали три очка, но сейчас мы на втором месте. У большинства команд ещё один матч, у "Спартака" — два. Посмотрим, чем всё закончится.

    Игры с "Динамо" и "Крыльями" — принципиальные, от таких нужно получать удовольствие и забирать результат. В финале нужно сыграть на результат.

    Не обращал внимания на результат первого матча с "Динамо" (1:5). Эта команда играет в серьёзный футбол, у них молодые футболисты. У нас были моменты, и жаль, что мы не забили. Мы были ближе к трём очкам, но победить не удалось», — цитирует Николича «Чемпионат».

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