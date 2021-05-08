Николич: «Динамо» — отличная команда, получилась серьёзная игра

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал ничейный результат в матче с «Динамо» (1:1).

«Против такой команды мы не допустили моментов у своих ворот. Была штанга, была перекладина, отменённый гол. У нас не играли Чорлука, Крыховяк и Мухин, случилась неудача с травмой. "Динамо" — отличная команда, получилась серьёзная игра. Жаль, что не заработали три очка, но сейчас мы на втором месте. У большинства команд ещё один матч, у "Спартака" — два. Посмотрим, чем всё закончится.

Игры с "Динамо" и "Крыльями" — принципиальные, от таких нужно получать удовольствие и забирать результат. В финале нужно сыграть на результат.

Не обращал внимания на результат первого матча с "Динамо" (1:5). Эта команда играет в серьёзный футбол, у них молодые футболисты. У нас были моменты, и жаль, что мы не забили. Мы были ближе к трём очкам, но победить не удалось», — цитирует Николича «Чемпионат».