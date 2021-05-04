Кристенсен: Мы просто должны играть с «Реалом» так, как играем обычно

Защитник «Челси»высказал мнение об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

«Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба.

Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший.

В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости.

Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.