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    Кристенсен: Мы просто должны играть с «Реалом» так, как играем обычно

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    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен высказал мнение об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

    «Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба.

    Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

    Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший.

    В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости.

    Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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