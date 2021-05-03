Почеттино о матче с «Ман Сити»: Главная задача — лишить их мяча

Главный тренер ПСЖпрокомментировал ответный поединок в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Главная задача — лишить их мяча. Мы команда, которая также любит владеть мячом, как и они. Нам придется действовать настойчиво и агрессивно. Предстоит битва, будет сложно, но мы должны быть готовы.

Нет никакого дополнительного давления. Я видел Гвардиолу во время его пресс-конференции ранее, он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. "ПСЖ" не так много играл в полуфиналах в последние годы. Команда должна наслаждаться этим, расслабиться и подготовиться как можно лучше. Это единственный способ дать себе шанс выйти в финал», — цитирует Почеттино УЕФА.

Редакция LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на матч «Манчестер Сити» — ПСЖ. Игра начнется 4 мая в 22:00 мск. Результат первой встречи 2:1 в пользу «Горожан».