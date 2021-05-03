ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 27 апреля — 3 мая
  • 18:21
    • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ, обыграв «Арсенал»
  • 20:23
    • Фетисов о новом тренере «Спартака»: Этот специалист из-за рубежа
  • 17:07
    • Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»
  • 16:11
    • EA забанила около 10 тыс пользователей в FIFA Mobile
  • 14:52
    • Варан не поможет «Реалу» в матче с «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта

    Почеттино о матче с «Ман Сити»: Главная задача — лишить их мяча

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ответный поединок в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Главная задача — лишить их мяча. Мы команда, которая также любит владеть мячом, как и они. Нам придется действовать настойчиво и агрессивно. Предстоит битва, будет сложно, но мы должны быть готовы.

    Нет никакого дополнительного давления. Я видел Гвардиолу во время его пресс-конференции ранее, он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. "ПСЖ" не так много играл в полуфиналах в последние годы. Команда должна наслаждаться этим, расслабиться и подготовиться как можно лучше. Это единственный способ дать себе шанс выйти в финал», — цитирует Почеттино УЕФА.

    Редакция LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на матч «Манчестер Сити» — ПСЖ. Игра начнется 4 мая в 22:00 мск. Результат первой встречи 2:1 в пользу «Горожан».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нервионцы» намучаются с басками
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» сделать камбэк в битве с «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сотворит ли «Зенит» сенсацию в Каталонии?
  • «Барселона» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Зенит
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Брэди
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хуркач — Миллман
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры