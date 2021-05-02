«Сассуоло» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Мопей», завершилась со счетом 1:1.
Гости остались в меньшинстве уже на 22-й минуте, когда вратарь Пьерлуиджи Голлини получил прямую красную карточку.
Несмотря на это, именно «Аталанта» открыла счет на 32-й минуте усилиями Робина Госенса, которому ассистировал Руслан Малиновский.
«Сассуоло» отыгрался на 52-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Доменико Берарди.
Бергамцы на 77-й минуте тоже получили право на пенальти, но Луис Мурьель своим шансом не воспользовался. К тому моменту составы уже уравнялись после удаления Марлона.
Россиянин Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.
В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает второе место (69 очков), но отстает от «Интера» сразу на 13 очков за четыре тура до финиша сезона. Таким образом, миланский клуб досрочно стал чемпионом Италии. «Сассуоло» занимает восьмую строчку (53 очка).
Другие результаты:
«Наполи» — «Кальяри» — 1:1
«Болонья» — «Фиоренина» — 3:3