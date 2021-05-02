«Сассуоло» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св выездном матче 34-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мопей», завершилась со счетом 1:1.

Гости остались в меньшинстве уже на 22-й минуте, когда вратарь Пьерлуиджи Голлини получил прямую красную карточку.

Несмотря на это, именно «Аталанта» открыла счет на 32-й минуте усилиями Робина Госенса, которому ассистировал Руслан Малиновский.

«Сассуоло» отыгрался на 52-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Доменико Берарди.

Бергамцы на 77-й минуте тоже получили право на пенальти, но Луис Мурьель своим шансом не воспользовался. К тому моменту составы уже уравнялись после удаления Марлона.

Россиянин Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Аталанта 1:1 Голы: 0:1 Робин Гозенс (32'), 1:1 Доменико Берарди (пенальти) (52') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 87'), Влад Кирикеш (Джанмарко Феррари, 46'), Гиоргос Кирьякопулос, Жереми Бога, Педро Обьянг (Мехди Бурабья, 60'), Хамед Траоре (Кан Айхан, 78'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Джакомо Распадори, 46') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Хосе Луис Паломино, 79'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина (Марко Спортьелло, 25'), Ханс Хатебур, Дуван Сапата (Луис Мурьель, 60') Предупреждения: Марлон (28'), Влад Кирикеш (35'), Мануэль Локателли (40'), Педро Обьянг (45'), Джанмарко Феррари (53'), Марлон (75'), Берат Джимсити (78') Удаление: Пьерлуиджи Голлини (23')

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает второе место (69 очков), но отстает от «Интера» сразу на 13 очков за четыре тура до финиша сезона. Таким образом, миланский клуб досрочно стал чемпионом Италии. «Сассуоло» занимает восьмую строчку (53 очка).

Другие результаты:

«Наполи» — «Кальяри» — 1:1

«Болонья» — «Фиоренина» — 3:3