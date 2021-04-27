ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — потенциальный лидер Примеры«Барселона» подрежет Мадрид на финише
  • 08:12
    • Сборная России победила США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5
  • 13:38
    • Назначены арбитры на матчи полуфинала Лиги Европы
  • 11:47
    • «Бавария» договорилась с Фликом о расторжении контракта, Нагельсманн начнет работу с 1 июля
  • 10:57
    • Газизов: Набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Будем решать через суд
  • 10:47
    • «Химки» ведут переговоры со «Спартаком» по выкупу Мирзова
    Все новости спорта

    Менди: Знаю, что провёл немало сухих матчей за «Челси»

    Футбол Лига чемпионов АПЛ Футбол Англии Челси Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вратарь «Челси» Эдуард Менди провел оценку своих выступлений в составе «Челси». 27 апреля «Челси» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Эдуард Менди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Менди

    «Я знаю, что провёл немало сухих матчей, но я их не считаю. Дело в том, что это не только моя заслуга. Голкипер так же важен, как и игрок перед ним. Но, конечно, удары по воротам отбиваю я.

    Передо мной целая структура, 10 игроков, которые двигаются и усложняют задачу для соперника. Важна командная игра, так что не всё зависит от меня», — приводит слова Менди France Football.

    Первый полуфинальный матч «Реала» и «Челси» состоится на «Сантьяго Бернабеу». Предлагаем почитать наш прогноз на эту встречу.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Челси» сохранят максимальную интригу после первого матча?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Улучшит ли «Брентфорд» шансы «Ротерхэма» на спасение?
  • «Брентфорд» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алания — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.45
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры