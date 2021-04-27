Менди: Знаю, что провёл немало сухих матчей за «Челси»

Вратарь «Челси»провел оценку своих выступлений в составе «Челси». 27 апреля «Челси» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я знаю, что провёл немало сухих матчей, но я их не считаю. Дело в том, что это не только моя заслуга. Голкипер так же важен, как и игрок перед ним. Но, конечно, удары по воротам отбиваю я.

Передо мной целая структура, 10 игроков, которые двигаются и усложняют задачу для соперника. Важна командная игра, так что не всё зависит от меня», — приводит слова Менди France Football.

Первый полуфинальный матч «Реала» и «Челси» состоится на «Сантьяго Бернабеу». Предлагаем почитать наш прогноз на эту встречу.