Зобнин назвал позором поражение от «Уфы»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал поражение от «Уфы» (0:3) в матче чемпионата России.

«Лично я о дерби не думал. За победу в матче с "Уфой" дают те же три очка. Но мы принимали очень много неправильных решений на поле. План, который готовили, не сработал. Когда эмоции остыли, разобрали ошибки.

Что сказал команде после такой неудачи? В словах не было необходимости. Да и что скажешь после 0:3 дома? От "Уфы"… Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти.

За два сезона "Спартак" ни разу не обыграл "Уфу"? У нас и с "Ростовом" была неприятная серия, и с "Уралом". Играть с командами, которые низко обороняются и выходят за счет контратак, всегда тяжело. В воскресенье "Уфа" победила за счет сильной агрессии и четкого плана», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту клуба.