Клопп: Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал развал Суперлиги и новый формат Лиги чемпионов.

«Меня и команду упомянули в извинениях, для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на своем деле, на футболе. Так мы и делаем.

Нельзя просто постоянно вводить новые турниры. Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша. УЕФА продемонстрировал мне эту идею, и я сказал, что мне это не нравится — 10 игр вместо 6, без понятия, как их распределить.

Единственные, кого никогда не спрашивают, — это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: "Играйте больше матчей". Это невозможно.

Самое хорошее — то, что Суперлига не состоялась», — цитирует Клоппа BBC Sport.