ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • 19:26
    • «Зенит» готовит 20 млн евро за форварда «Монпелье»
  • 18:23
    • Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021
  • 16:51
    • Тутберидзе интересно поработать в парном катании
  • 16:04
    • Руководство «Локомотива» провело встречу с Николичем
  • 15:21
    • Синнер не пустил Рублева в полуфинал турнира в Барселоне
    Все новости спорта

    Клопп: Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Европейская Суперлига Лига чемпионов Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал развал Суперлиги и новый формат Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Меня и команду упомянули в извинениях, для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на своем деле, на футболе. Так мы и делаем.

    Нельзя просто постоянно вводить новые турниры. Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша. УЕФА продемонстрировал мне эту идею, и я сказал, что мне это не нравится — 10 игр вместо 6, без понятия, как их распределить.

    Единственные, кого никогда не спрашивают, — это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: "Играйте больше матчей". Это невозможно.

    Самое хорошее — то, что Суперлига не состоялась», — цитирует Клоппа BBC Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эвертон» накажет «Арсенал» за участие в бунте?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 4.25
    •
  • «Реймс» будет цепляться за очки
  • «Реймс» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Кельн» прервать гостевую серию поражений?
  • «Аугсбург» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Соболенко — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры