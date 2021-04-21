Итальянский журналист: теперь Каррере будет еще сложнее найти престижную работу

Итальянский журналистрассказал, почему бывший главный тренер «Спартака»был уволен из «Бари».

«Беда Карреры в том, что он в свои без малого 57 лет лишь впервые стал в Италии главным тренером, да еще в низшем профессиональном дивизионе. Это логично, когда 30-летние или 40-летние тренеры начинают карьеру в Серии С, чтобы поступательно двигаться наверх, но чтобы там стартовал 56-летний тренер — такого я лично не припомню.

Да, Массимо долго работал в штабе у Конте. Да, привел "Спартак" к титулу чемпионов России. Да, он успел поработать в Греции. Но в Италии это был первый самостоятельный опыт, и сразу в такое пекло!

Серия С — это турнир, где качество игроков далеко не то, к которому привык Каррера за все предыдущие годы работы. Это особый турнир со своими подводными течениями и особыми стратегиями. И когда ты попадаешь в него молодым тренером и начинаешь учиться с азов — это одно. Но когда ты спускаешься сюда, как Каррера, с определенных высот — это совсем другой вариант.

Быть тренером в Серии С после опыта работы в высших дивизионах — это риск закопать карьеру. Из тех известных тренеров, кому удалось выбраться из подобной ситуации, мне вспоминается один лишь Луиджи Симони. Так что Каррера изначально обрек себя на большой риск.

И теперь ему еще сложнее будет найти престижную работу, как ни печально это звучит: возможно, неудача в "Бари" — это не вина, а беда Карреры, но в нашем циничном мире сейчас все смотрят прежде всего на результат.

Каррера очень поздно по нынешним временам стал главным тренером, и это, наверное, пошло ему в итоге во вред. Конкуренция среди тренеров в Италии и раньше была высокой, а сейчас еще и средний возраст в этой профессии резко понизился по сравнению с былыми временами», — приводит слова Доннини «Спорт-Экспресс».