Дубль Иммобиле позволил «Лацио» победить «Беневенто»

в 31 туре Серии А победил5:3 и продлил победную серию до пяти матчей.

В составе победителей дублем отметился Чиро Иммобиле, а также гол забил Хоакин Корреа. Кроме того, у гостей по автоголу на свой счет записали Лоренцо Монтипо и Фабио Депаоли.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Беневенто 5:3 Голы: 1:0 Фабио Депаоли (автогол) (10'), 2:0 Чиро Иммобиле (20'), 3:0 Хоакин Корреа (пенальти) (36'), 3:1 Марко Сау (45'), 4:1 Лоренцо Монтипо (автогол) (48'), 4:2 Николас Виола (пенальти) (62'), 4:3 Камил Глик (85'), 5:3 Чиро Иммобиле (90') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва (Сенад Лулич, 57'), Луис Альберто (Ведат Мурики, 70'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари, Мохамед Фарес (Марко Пароло, 57'), Хоакин Корреа (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 70'), Чиро Иммобиле Беневенто: Лоренцо Монтипо, Гаэтано Летиция (Лука Кальдирола, 57'), Камил Глик, Фабио Депаоли, Federico Barba, Риккардо Импрота, Роберто Инсинье, Паскуале Скьяттарелла (Николас Виола, 57'), Артур Ионицэ (Яго Фальке, 78'), Адольфо Гайч (Джанлука Лападула, 57'), Марко Сау (Брайан Дабо, 46') Предупреждения: Лоренцо Монтипо (35'), Паскуале Скьяттарелла (50'), Камил Глик (53'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (71'), Марко Пароло (90')

В турнирной таблице Серии А «Лацио» шестой (58 очков), а «Беневенто» на 16 месте (30 очков).