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    «Локомотив» в Москве разгромил «Ростов»

    «Локомотив» — «Ростов»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:1.

    Уже на 4-й минуте «железнодорожники» открыли счет. Деннис Хаджикадунич сделал передачу назад на Сергея Песьякова, тот неудачно обработал мяч, позволив Франсуа Камано закатить его в пустые ворота.

    Еще через две минуты легко прошла передача Ведрана Чорлуки на Рифата Жемалетдинова, после чего тот продвинулся к штрафной и низом пробил в дальний угол ворот.

    На 33-й минуте «желто-синим» удалось сократить отставание усилиями Хаджикадунича, переправившего с лета мяч в сетку.

    «Ростов» остался в меньшинстве на 52-й минуте. Армин Гигович получил вторую желтую карточку за отмашку от Жемалетдинова.

    «Локо» воспользовался численным преимуществом на 65-й минуте, когда Гжегож Крыховяк отличился с пенальти.

    Окончательный результат на 90-й минуте установил Эдер, замкнув прострельную передачу Крыховяка.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 4:1
    Голы: 1:0 Франсуа Камано (4'), 2:0 Рифат Жемалетдинов (6'), 2:1 Деннис Хаджикадунич (33'), 3:1 Гжегож Крыховяк (пенальти) (65'), 4:1 Эдер (90') Локомотив: Антон Коченков, Пабло, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк (Nikolay Titkov, 90'), Рифат Жемалетдинов (Антон Миранчук, 78'), Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 63'), Франсуа Камано (Эдер, 78') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Хорен Байрамян, 84'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Роман Тугарев, 83'), Кэнто Хасимото, Armin Gigovic, Pontus Almqvist (Александр Саплинов, 75'), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (Aleksandr Pavlovets, 76'), Али Соу (Georgi Makhatadze, 89') Предупреждения: Кэнто Хасимото (8'), Станислав Магкеев (11'), Armin Gigovic (17'), Armin Gigovic (53')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (49 очков), а «Ростов» — девятое (37 очков).

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