«Ахмат» — «Химки»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги обыграл— 3:1.

Грозненцы вышли вперед на 25-й минуте, когда Владимир Ильин сыграл в свободную зону на Евгения Харина, который ворвался в штрафную и точно пробил по воротам.

На 34-й минуте «Ахмат» мог удвоить преимущество, однако с ударом Ильина с пенальти справился Илья Лантратов.

Впрочем, спустя десять минут Ильин все-таки отличился, приняв мяч на краю штрафной и отлично пробив в дальний угол.

На 65-й минуте счет стал 3:0 после того, как Георгий Мелкадзе в борьбе с двумя защитниками зацепился за мяч в чужой штрафной и в падении через себя пробил в дальнюю «девятку».

Гости ответили за две минуты до конца основного времени. Илья Кухарчук прострелил на Брайана Идову, который с линии штрафной пробил в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Химки 3:1 Голы: 1:0 Евгений Харин (25'), 2:0 Владимир Ильин (44'), 3:0 Георгий Мелкадзе (65'), 3:1 Брайан Идову (88') Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Андрей Семёнов, Зоран Нижич (Александр Пуцко, 78'), Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва Лима (Артём Тимофеев, 38'), Антон Олегович Швец, Максим Ненахов, Владимир Ильин (Лечи Садулаев, 79'), Евгений Харин (Бернард Бериша, 49'), Ladislav Almasi (Георгий Мелкадзе, 64') Химки: Илья Лантратов, Арсений Логашов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин (Максим Глушенков, 49'), Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Илья Кухарчук, 49'), Резиуан Мирзов (Аршак Корян, 87'), Илья Камышев, Кирилл Боженов, Senin Sebai (Мохамед Конате, 49') Предупреждения: Евгений Харин (9'), Максим Ненахов (30'), Senin Sebai (38'), Егор Данилкин (44'), Ladislav Almasi (57'), Артём Тимофеев (75'), Антон Олегович Швец (90'), Брайан Идову (90')

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (35 очков), а «Химки» — восьмое (38 очков).