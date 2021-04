Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей стадии четвертьфинала.

В список претендентов вошли полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, хавбек «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака, форвард «Вильярреала» Херард Морено и форвард «Ромы» Эдин Джеко.

Сака забил один из голов в ворота «Славии» (4:0), Джеко отметился результативным ударом в игре с «Ромой» (1:1), Морено забил победный мяч загребскому «Динамо» (2:1), а Ван-Биссака отыграл 82 минуты в матче с «Гранадой» (2:0).

Who should be crowned Player of the Week? 👑

⭐️ Bukayo Saka

⭐️ Edin Džeko

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ Aaron Wan-Bissaka@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL