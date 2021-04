Экс-нападающий ЦСКА продолжит карьеру в Нигерии

Бывший форвардпродолжит карьеру в Нигерии.

28-летний футболист подписал контракт с «Кано Пилларс» до конца сезона-2020/21. Он уже играл за клуб в начале карьеры.

Муса был в статусе свободного агента, в октябре он покинул «Аль-Наср Эр-Рияд» из Саудовской Аравии.

Kano state Governor, @GovUmarGanduje to unveils @Ahmedmusa718 before the commencement of the @LMCNPFL second stanza. pic.twitter.com/NB7rUQR9To