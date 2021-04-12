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    «Боруссия» сделала громкое заявление по поводу будущего Холанда

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    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что Эрлинг Холанд продолжит играть за команду в следующем сезоне.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Цорк опроверг многочисленные слухи о будущем 20-летнего форварда. Ранее неоднократно сообщалось, что Холанд покинет «Боруссию» уже этим летом. Среди главных претендентов на норвежца называют «Барселону», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

    «У нас есть очень четкий план, чтобы начать следующий сезон с Холандом», — приводит слова Цорка ARD-Sportschau.

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    • Ранее в этом месяце агент Холанда Мино Райола и отец Альф-Инге Холанд провели переговоры с «Барселоной» и мадридским «Реалом».

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