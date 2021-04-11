«Фиорентина» — «Аталанта»: счет 2:3, обзор голов

на выезде победила(3:2) в матче 30 тура Серии А.

В первом тайме гости ушли в отрыв благодаря дублю Дувана Сапаты. Однако во второй половине преимущество было утрачено — дубль у «Фиалок» сделал Душан Влахович.

Гол Йосипа Иличича с пенальти на 70 минуте принес команде Гасперини важные три очка.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Аталанта 2:3 Голы: 0:1 Дуван Сапата (13'), 0:2 Дуван Сапата (40'), 1:2 Душан Влахович (57'), 2:2 Душан Влахович (66'), 2:3 Йосип Иличич (пенальти) (70') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес (Лоренцо Венути, 77'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 77'), Гаэтано Кастровилли (Валентин Эйссерик, 71'), Мартин Касерес, Софьян Амрабат (Борха Валеро, 71'), Душан Влахович, Кристиан Куаме Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Робин Гозенс, Кристиан Ромеро (Берат Джимсити, 46'), Луис Мурьель (Йоаким Мехле, 63'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 63'), Марио Пашалич, Дуван Сапата (Алексей Миранчук, 86') Предупреждения: Кристиан Ромеро (23'), Херман Песселья (32'), Софьян Амрабат (53'), Никола Миленкович (72')

«Аталанта» поднялась на 4 место, в зону Лиги чемпионов (61 очко). «Фиорентина» на 15 месте (30 очков).