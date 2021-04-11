ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар Азмун в матче с «Сочи»Золото все ближе. Азмун принес «Зениту» три очка в Сочи
  • 21:01
    • «Локомотив» продлил победную серию
  • 20:21
    • МЮ взял реванш у «Тоттенхэма»
  • 18:32
    • «Динамо» и «Урал» победителя не определили
  • 18:24
    • «Зенит» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Азмуна
  • 00:08
    • «Лион» победил «Анже», Депай оформил дубль
    Все новости спорта

    Гол Иличича вывел «Аталанту» на четвертое место

    «Фиорентина» — «Аталанта»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Аталанта» на выезде победила «Фиорентину» (3:2) в матче 30 тура Серии А.

    Дуван Сапата
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуван Сапата

    В первом тайме гости ушли в отрыв благодаря дублю Дувана Сапаты. Однако во второй половине преимущество было утрачено — дубль у «Фиалок» сделал Душан Влахович.

    Гол Йосипа Иличича с пенальти на 70 минуте принес команде Гасперини важные три очка.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Аталанта 2:3
    Голы: 0:1 Дуван Сапата (13'), 0:2 Дуван Сапата (40'), 1:2 Душан Влахович (57'), 2:2 Душан Влахович (66'), 2:3 Йосип Иличич (пенальти) (70') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес (Лоренцо Венути, 77'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 77'), Гаэтано Кастровилли (Валентин Эйссерик, 71'), Мартин Касерес, Софьян Амрабат (Борха Валеро, 71'), Душан Влахович, Кристиан Куаме Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Робин Гозенс, Кристиан Ромеро (Берат Джимсити, 46'), Луис Мурьель (Йоаким Мехле, 63'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 63'), Марио Пашалич, Дуван Сапата (Алексей Миранчук, 86') Предупреждения: Кристиан Ромеро (23'), Херман Песселья (32'), Софьян Амрабат (53'), Никола Миленкович (72')

    «Аталанта» поднялась на 4 место, в зону Лиги чемпионов (61 очко). «Фиорентина» на 15 месте (30 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» выиграют прагматично
  • ЦСКА — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Как для гостей из Москвы сложится игра в Питере?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • В этом матче ждем обмен голами
  • «Сельта» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Коламбус — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры