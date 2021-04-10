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    «Химки» минимально выиграли у « Тамбова»

    «Химки» — «Тамбов»: счет 1:0, обзор голов

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    В матче 25 тура российской Премьер-лиги «Химки» дома победили «Тамбов» со счетом 1:0.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Единственный гол в матче забил полузащитник Денис Глушаков. Это случилось на 60 минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Тамбов 1:0
    Гол: 1:0 Денис Глушаков (60') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков (Илья Камышев, 83'), Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов (Аршак Корян, 90'), Илья Кухарчук (Максим Глушенков, 46'), Мохамед Конате (Senin Sebai, 80') Тамбов: Vitaly Sychev, Alexander Denisov, Азер Алиев, Виталий Шахов, Владислав Карапузов, Илья Мартынов, Юрий Бавин, Антон Терехов (Никита Дроздов, 57'), Владимир Кабахидзе, Artem Arhipov (Роман Минаев, 67'), Kirill Klimov (Said-Ali Akhmaev, 75') Предупреждение: Artem Arhipov (6')

    После поражения от «Зенита» (1:2) «Химки» снова начали побеждать. Они набрали 38 очков и занимают 8 место. «Тамбов» на дне турнирной таблицы с 13 очками на счету.

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