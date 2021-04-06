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    Цорк рассчитывает на Холанна в будущем

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    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк высказался о будущем форварда Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Много чего можно сказать на эту тему. Одно могу утверждать: Эрлинг мотивирован и готов играть. Знаю, что о нем много говорят, ведь он один из лучших форвардов мира.

    Мы встречались с его представителями и все обсудили. Мы по-прежнему планируем будущее клуба с учетом присутствия Эрлинга вне зависимости от того, на каком месте завершим сезон.

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    • Мы продолжаем участвовать в трех турнирах, но это очень странный сезон. Знаем, что играем хуже, чем ожидалось, в Бундеслиге», — приводит слова Цорка официальный сайт УЕФА.

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