«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 19-й минуте открыл манчестерский клуб. Джан грубо ошибся в центре поля, подарив мяч сопернику, после чего и пошла голевая атака «горожан».
Де Брёйне разогнался по центру, далее нашёл Фодена у левого края штрафной, тот прострелил на дальнюю штангу, Марез не стал пробивать с острого угла, покатив мяч на Кевина — и он уже в касание расстрелял ворота.
А на 84-й минуте гости отыгрались. В атаке с ходу Холанд в касание сделал передачу в штрафную «Сити», куда на полном ходу ворвался Марко Ройс — и пробил точно в угол ворот.
Победу манкунианцы вырвали на 90-й минуте. Де Брёйне выполнил диагональный перевод на угол вратарской, где Гюндоган мяч обработал и скинул на Фодена, а тот уже низом пробил под дальнюю штангу.
Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.