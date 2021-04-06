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    «Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

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    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле взял верх над дортмундской «Боруссией» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 19-й минуте открыл манчестерский клуб. Джан грубо ошибся в центре поля, подарив мяч сопернику, после чего и пошла голевая атака «горожан».

    Де Брёйне разогнался по центру, далее нашёл Фодена у левого края штрафной, тот прострелил на дальнюю штангу, Марез не стал пробивать с острого угла, покатив мяч на Кевина — и он уже в касание расстрелял ворота.

    А на 84-й минуте гости отыгрались. В атаке с ходу Холанд в касание сделал передачу в штрафную «Сити», куда на полном ходу ворвался Марко Ройс — и пробил точно в угол ворот.

    Победу манкунианцы вырвали на 90-й минуте. Де Брёйне выполнил диагональный перевод на угол вратарской, где Гюндоган мяч обработал и скинул на Фодена, а тот уже низом пробил под дальнюю штангу.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (19'), 1:1 Марко Ройс (84'), 2:1 Филип Фоден (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 81'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Махмуд Дахуд (Томас Делейни, 81'), Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Ансгар Кнауфф (Джованни Рейна, 63') Предупреждения: Эмре Джан (30'), Джуд Беллингхэм (37')

    Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.

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