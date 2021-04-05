Азар не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

Эден Азар Фото: globallookpress.com
Полузащитник Эден Азар, который на прошлой неделе вернулся к тренировкам в общей группе, не попал в состав.
Также игру из-за травм пропустят защитники мадридцев Серхио Рамос и Дани Карвахаль.
Заявка «Реала» выглядит так:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.
Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 6 апреля