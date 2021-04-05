Азар не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

«Реал» на своей странице в Twitter опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Полузащитник Эден Азар, который на прошлой неделе вернулся к тренировкам в общей группе, не попал в состав.

Также игру из-за травм пропустят защитники мадридцев Серхио Рамос и Дани Карвахаль.

Заявка «Реала» выглядит так:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 6 апреля