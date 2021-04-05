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    Азар не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

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    «Реал» на своей странице в Twitter опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Полузащитник Эден Азар, который на прошлой неделе вернулся к тренировкам в общей группе, не попал в состав.

    Также игру из-за травм пропустят защитники мадридцев Серхио Рамос и Дани Карвахаль.

    Заявка «Реала» выглядит так:

    Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

    Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

    Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.

    Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.

    Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 6 апреля

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