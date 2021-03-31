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    Ларссон — лучший игрок «Спартака» в марте по версии болельщиков

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    Болельщики «Спартака» назвали форварда Джордана Ларссона лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    Шведский футболист получил 38 процентов голосов.

    В трех мартовских матчах у форварда два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров российской Премьер-лиги он закрепился на третьем месте.

    На второй строчке с отставанием в 9 процентов — нападающий Александр Соболев, который в этом месяце забил пять мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком чемпионата в марте.

    В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19 процентов), спасения которого во всех трех играх помогли команде набрать максимальное количество очков.

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