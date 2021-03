Соболев рассказал, как изменит имидж, если сборная России дойдет до полуфинала Евро-2020

Нападающий сборной России и «Спартака»в случае выхода национальной команды в полуфинал Евро-2020 пообещал сделать такую же прическу, как у бразильцана ЧМ-2002.

«Я вот таким примерно и был. Только без челки, лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую прическу», — сказал Соболев пресс-службе оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сборная России на групповом этапе Евро сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

💇‍♂️ @Ronaldo says sorry to all mothers around the 🌎 for that 2002 haircut 💈 pic.twitter.com/f5B0FrsrGo