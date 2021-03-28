Казахстан — Франция: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче отбора к ЧМ-2022.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: fff.fr

Встреча группы D, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Действующие чемпионы мира открыли счет на 19-й минуте. Антони Марсьяль прошел по центру, добрался до штрафной площади и покатил мяч на Усмана Дембеле, который обработал его и точно пробил в левый нижний угол.

На 44-й минуте мяч вновь оказался в сетке ворот сборной Казахстана. После навеса Антуана Гризманна с углового Сергей Малый неудачно подставил голову, срезав игровой снаряд в собственные ворота.

На 75-й минуте Килиан Мбаппе мог довести дело до разгрома, но с его ударом с пенальти справился Александр Мокин.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Казахстан — Франция 0:2 Голы: 0:1 Усман Дембеле (20'), 0:2 Сергей Малый (автогол) (44') Казахстан: Александр Мокин, Сергей Малый, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Ruslan Valiullin (Maxim Samorodov, 83'), Марат Быстров, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков (Ян Вороговский, 65'), Azat Nurgaliev (Ramazan Karimov, 83'), Vladislav Vasiljev (Elkhan Astanov, 88'), Максим Федин (Yerkebulan Tungyshbaev, 65') Франция: Уго Льорис, Клеман Лангле, Лео Дюбуа, Курт Зума, Лука Динь, Поль Погба (Адриен Рабьо, 59'), Антуан Гризманн (Виссам Бен-Йеддер, 59'), Тома Лемар, Усман Дембеле (Кингсли Коман, 90'), Тангай Н'Домбеле (Мусса Сиссоко, 82'), Антони Марсьяль (Килиан Мбаппе, 59') Предупреждение: Усман Дембеле (88')

Сборная Франции набрала 4 очка в двух стартовых матчах квалификации. Для Казахстана эта встреча стала первой в отборе к ЧМ-2022.