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    «Барселона» отгрузила шесть мячей «Реалу Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:6, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 1:6.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Каталонцы открыли счет в матче на 37-й минуте. Месси отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил в центр на линию вратарской.

    Удар Дембеле почти в упор парировал Ремиро. После этого первым на добивание успел Антуан Гризманн и был уже точен.

    Спустя пять минут Месси приблизился к чужой штрафной по центру, после чего пасом низом вывел один на один Серджино Деста по месту правого форварда и тот прицельно пробил в дальний угол ворот.

    На 53-й минуте Альба прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Дест удачно подставил ногу под вынос мяча защитником, переправив мяч точно в цель.

    Спустя три минуты Бускетс исполнил классный заброс от центра поля в штрафную «Сосьедада», где Месси оторвался от защитника и ударом в касание протолкнул мяч мимо голкипера в дальний угол ворот.

    На 71-й минуте Дембеле подхватил мяч поблизости от центра поля, смело пошел в скоростной прорыв, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний угол ворот «Реал Сосьедада».

    Хозяева забили «Гол престижа» на 77-й минуте. Барренечеа получил пас на линии чужой штрафной по центру и исполнил сумасшедший удар в девятку ворот Тер Штегена.

    А на 90-й минуте, после классно разыгранной комбинации, уже в чужой штрафной Рики Пуч отпасовал с левого края чужой штрафной в центр на Месси и тот ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Барселона 1:6
    Голы: 0:1 Антуан Гризманн (37'), 0:2 Серджино Дест (43'), 0:3 Серджино Дест (53'), 0:4 Лионель Месси (56'), 0:5 Усман Дембеле (71'), 1:5 Андер Барренечеа (77'), 1:6 Лионель Месси (89') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия (Модибо Саньян, 8327'), Робен Ле Норман, Мартин Субименди (Карлос Фернандес, 7227'), Микель Мерино, Андер Гевара, Мартин Маркеланс, Андони Горосабель (Андер Барренечеа, 6127'), Порту Кристиан (Аднан Янузай, 6127'), Микель Оярсабаль, Александер Исак (Хон Баутиста, 8327') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг, Оскар Мингуэза, Серджино Дест (Франсиску Тринкан, 8427'), Серхио Бускетс (Рональд Араухо, 6727'), Антуан Гризманн (Рики Пуч, 8527'), Лионель Месси, Педри (Илаш Мориба, 6827'), Жорди Альба, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 7927') Предупреждения: Мартин Субименди (9'), Серхио Бускетс (27'), Игор Субельдия (79'), Мартин Брайтвайт (88'), Карлос Фернандес (90')

    «Барселона» победила в пятом туре подряд и вновь вышла на второе место в таблице Примеры, каталонцы на четыре очка отстают от «Атлетико». «Реал Сосьедад» находится на пятой строчке.

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