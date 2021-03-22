«Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:6, обзор голов

Каталонцы открыли счет в матче на 37-й минуте. Месси отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил в центр на линию вратарской.
Удар Дембеле почти в упор парировал Ремиро. После этого первым на добивание успел Антуан Гризманн и был уже точен.
Спустя пять минут Месси приблизился к чужой штрафной по центру, после чего пасом низом вывел один на один Серджино Деста по месту правого форварда и тот прицельно пробил в дальний угол ворот.
На 53-й минуте Альба прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Дест удачно подставил ногу под вынос мяча защитником, переправив мяч точно в цель.
Спустя три минуты Бускетс исполнил классный заброс от центра поля в штрафную «Сосьедада», где Месси оторвался от защитника и ударом в касание протолкнул мяч мимо голкипера в дальний угол ворот.
На 71-й минуте Дембеле подхватил мяч поблизости от центра поля, смело пошел в скоростной прорыв, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний угол ворот «Реал Сосьедада».
Хозяева забили «Гол престижа» на 77-й минуте. Барренечеа получил пас на линии чужой штрафной по центру и исполнил сумасшедший удар в девятку ворот Тер Штегена.
А на 90-й минуте, после классно разыгранной комбинации, уже в чужой штрафной Рики Пуч отпасовал с левого края чужой штрафной в центр на Месси и тот ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.
«Барселона» победила в пятом туре подряд и вновь вышла на второе место в таблице Примеры, каталонцы на четыре очка отстают от «Атлетико». «Реал Сосьедад» находится на пятой строчке.