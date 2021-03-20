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    Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой»

    «Сельта» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» в выездном матче 28-го тура испанской Примеры обыграл «Сельту» — 3:1.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Сливочные» открыли счет на 20-й минуте. Тони Кроос нашел в центре штрафной Карима Бензема, который развернулся к воротам и аккуратно покатил мяч в дальний угол.

    Спустя десять минут мадридцы удвоили свое преимущество. И вновь Кроос сделал передачу на Бензема, который нашел возможность для удара, поразив цель.

    Команда из Виго ответила на 40-й минуте. Санти Мина здорово выбрал позицию в штрафной и головой переправил мяч в угол ворот.

    Окончательный результат в компенсированное время второго тайма установил Марко Асенсио.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Реал Мадрид 1:3
    Голы: 0:1 Карим Бензема (20'), 0:2 Карим Бензема (30'), 1:2 Сантьяго Мина (40'), 1:3 Марко Асенсио (90') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо (Факундо Феррейра, 8427'), Денис Суарес, Нолито (Аугусто Солари, 7127'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Франсиско Пейнадо, 8427'), Яго Аспас, Сантьяго Мина Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос (Марко Асенсио, 7127'), Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор Предупреждения: Винисиус Жуниор (22'), Ренато Тапиа (25'), Тони Кроос (39'), Начо Фернандес (70'), Денис Суарес (78'), Лука Модрич (81'), Аугусто Солари (85')

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (60 очков), а «Сельта» — 11-е (34 очка).

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