Кокорин пропустит матч с «Беневенто»

Российский форвардне сыграет в матче 27-го тура Серии А против

Российский футболист пропустит игру из-за травмы бедра, сообщает пресс-служба «фиалок».

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин провел три матча и результативными действиями не отличился.

📝 | CONVOCATI

I convocati viola per #BeneventoFiorentina | The viola players to face Benevento

Powered by #Tomkettires #Fiorentina 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/ra9lPLN9wE